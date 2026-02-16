San Marino Song Contest: ecco i primi 20 semifinalisti
Si esibiranno nella prima semifinale, in onda il 4 marzo.
A conclusione della fase di Stage&Live Academy del Dreaming San Marino Song Contest, sono stati rivelati i nomi dei primi 20 semifinalisti del San Marino Song Contest. Andiamo a scoprire chi sono, da dove provengono e il titolo del brano che portano in gara:
4CALAMANO – Italia – Twilight
Alien Cut feat. Tayma – Italia – in gara con brano in via di comunicazione
Anna Smith – Svizzera – Bruised
Capabrò – Italia – Lavorare fa schifo
DAUDIA – Italia – Talk about it
ERISU – Italia – Ghost of Ninive
Giacomo Voli – Italia – Figaro
Lorenzo Bonfire – Italia – Ode to Guilt
MATIAS FERREIRA – Spagna – PAURA
METIRIA – Italia – Attention Seeker
MRTINA – Italia – My Insanity
MYKY – Italia – Outta Tune
N’ice Cream – Italia – Not the winner
ORPHY – Repubblica Ceca – Rise Again
Pellegrina Pibigas – Italia – Il Giorno Che
Ryan Song – Paesi Bassi – Break the Cage
Samuele Di Nicolò – Italia – Non tornare più
Sheila – Albania – Zemra e Tokes
Star Guy – Norvegia – Star Shadez
stefano – Italia – Pesce rosso
Questi 20 artisti si esibiranno nella prima semifinale che andrà in onda su San Marino RTV, canale 550, il prossimo 4 marzo, cercando di guadagnarsi un posto per la finalissima del 6 marzo.
Domani sera alle 19:30 sul Tg San Marino scopriremo i nomi degli altri 20 semifinalisti, che si esibiranno il 5 marzo.
In galleria le foto dei 20 artisti qualificati
