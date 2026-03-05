VERSO L'EUROVISION San Marino Song Contest: ecco i vincitori della seconda semifinale, Elettra Lamborghini tra i super ospiti Attenzione puntata, ora, sulla finalissima di venerdì 6 marzo condotta da Simona Ventura. I big impegnati nelle prove. Attesa per gli ospiti

La rosa degli artisti che si contenderanno l'accesso all'Eurovision per il Titano è al completo. Altri cinque cantanti sono passati nella seconda semifinale condotta da Maddalena Corvaglia e Marco Carrara. Passano Klem, Maya Azucena, Magdalena Tul, Iuna e Luka Basi.

Ora si guarda alla finalissima di venerdì 6 marzo condotta da Simona Ventura, dalle 20,30, su San Marino RTV (canale 550), su RaiPlay e Rai Radio 2. Sale l’attesa per lo show, tra prove continue al teatro Nuovo di Dogana, un via vai di cantanti e l’adrenalina che sale. Perché sul palco saliranno tanti emergenti che non vedono l’ora di guadagnarsi un posto all'Eurovision di maggio - tra questi anche il sammarinese Marco - insieme a una serie di big della musica e cantanti già molto amati dal pubblico.

Super ospiti Tommy Cash, cantante di Espresso Macchiato, Cristiano Malgioglio e Al Bano. Nelle scorse ore un annuncio a sorpresa, dal direttore generale di Rtv, Roberto Sergio: sul palco della finale salirà anche Elettra Lamborghini come ospite. Giuria di qualità composta da Iva Zanicchi, Morgan e Red Ronnie. A presiedere la giuria della finale Federica Gentile. Sono solo alcuni dei protagonisti dello spettacolo.

Nel servizio le emozioni dei vincitori della seconda semifinale e le interviste a Rosa Chemical, Dolcenera e al direttore generale di San Marino RTV Roberto Sergio

