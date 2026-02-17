VERSO L'EUROVISION

San Marino Song Contest: ecco il secondo gruppo di semifinalisti

Si esibiranno nella seconda semifinale, in onda il 5 marzo.

Al Tg San Marino, sono stati svelati i nomi dei secondi 20 semifinalisti del San Marino Song Contest, emersi dalla fase di Stage&Live Academy del Dreaming San Marino Song Contest.

Scopriamo chi sono, da dove provengono e il brano che porteranno in gara:

Atwood – Italia – Midnight Alibi
DEVA – Italia – Mi fa male l'america
ELYSA – Estonia – THE ALCHEMIST
IlRed – Italia – Playlist in loop
IUNA – Italia – Freedom Calling
KLEM – Italia – OK RESPIRA
LUKA – Slovenia – Where It Ends
Luka Basi – Slovenia – CHICOLO
Lupi Mannaggia – Italia – Ignorantità
Magdalena Tul – Polonia – I’ll Be Around
MARAAYA – Slovenia – ALU ALU
Marco Sbarbati – Italia – Pretty Little Secret
Maya Azucena – Stati Uniti – My Sin
Nicolò Deori – Italia – Mi ucciderai per sempre
NovaBlue – Italia – Muoio di fame
Paolo Martini – Italia – Fase REM
PARK – Italia – AMORE CHE SEI VERITA'
Sezina Kelsey – Paesi Bassi – You Raise Me High
UtopiaTwins e Valerie – Italia – Fake Smile
Xannova Xan – Stati Uniti – Unbreakable

Questi 20 artisti si esibiranno nella seconda semifinale, in onda su San Marino RTV, canale 550, il prossimo 5 marzo, con l’obiettivo di conquistare un posto per la finalissima del 6 marzo. Le serate del San Marino Song Contest saranno anche in streaming su Raiplay.

