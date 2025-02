#SMSC San Marino Song Contest, fan in pressing sui big di Sanremo Dopo il Festival, pioggia di inviti a Rkomi, Giorgia e altri per l’evento che porta all’Eurovision

San Marino Song Contest, fan in pressing sui big di Sanremo.

Appena annunciato il vincitore del 75° Festival di Sanremo, i fan si sono scatenati sui social, spingendo i loro artisti preferiti a partecipare al San Marino Song Contest, in programma l’8 marzo. Soprattutto su X, molti invocano Rkomi, The Kolors, Giorgia, Gaia e i Coma_Cose affinché tentino l’ultima chance per accedere all’Eurovision Song Contest di Basilea.

Se da un lato alcuni post nascono dalla delusione per il risultato sanremese, dall’altro l’ipotesi è tutt’altro che remota. Lo dimostrano i precedenti di Achille Lauro nel 2022 e Loredana Bertè nel 2024, oltre alle parole di Roberto Sergio, Direttore Rai e Direttore Generale di San Marino RTV: “Aspettiamo la fine del Festival, poi chiederemo agli artisti se vogliono partecipare”.

Il San Marino Song Contest è stato promosso anche da Carlo Conti durante la terza serata del Festival, insieme ai conduttori Flora Canto e Francesco Facchinetti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: