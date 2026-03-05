#SMSC San Marino Song Contest, in finale anche l'artista sammarinese Marco Il cantante sarà il 21esimo finalista con la canzone "Shine": "Rappresentare la mia terra su questo palco è un onore immenso"

Sul palco della finale del San Marino Song Contest ci sarà anche un artista sammarinese. Si tratta di Marco, all'anagrafe Marco Cervellini, che si esibirà come 21esimo finalista con il brano "Shine". Il cantante portabandiera del Titano. scrive e autoproduce musica elettronica tra synth-pop, dark wave e dance, creando un sound che unisce energia ed emozione. Nei suoi brani racconta fragilità, attese e momenti di rinascita, trasformando esperienze personali in musica.

"L’emozione è veramente grandissima - dichiara sui suoi canali social - È un traguardo che porto nel cuore, fatto di lavoro, sacrifici, sogni e tanta, tanta passione. Rappresentare la mia terra su questo palco è un onore immenso. Grazie a chi mi sostiene ogni giorno, a chi ha creduto in me. Adesso si va in finale. Con il cuore, con la voce, con tutta l’anima".

Intanto cresce l'attesa per la finale si terrà venerdì 6 marzo alle ore 20.30 al Teatro Nuovo di Dogana. L'evento sarà visibile in diretta su San Marino RTV (canale 550), Radio San Marino, RaiPlay, Rai Radio 2, RaiPlay Sound e Consorzio Media Dab.

Nella prima semifinale andata in onda ieri sera, hanno ottenuto il pass per la finale gli artisti Anna Smith, Matias Ferreira, MYKY, ORPHY e Pellegrina Pibigas. (Rivedi la prima semifinale sul sito di San Marino RTV). Questa sera ci sarà la seconda semifinale da cui emergeranno altri 5 finalisti. A loro si aggiungono i 10 big già annunciati: Andreas Habibi ft. AURA, Dolcenera, Edward Maya ft. William Imola, Inis Neziri, Kelly Joyce, L’Orchestraccia, Molella ft. Maxè, Paolo Belli, Rosa Chemical, Senhit ft. Boy George.

