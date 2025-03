EUROVISION SONG CONTEST San Marino Song Contest: iniziato il conto alla rovescia, con l'ascolto in anteprima dei brani in gara da parte dei giurati Cresce l'attesa per l'8 marzo: Ospiti della serata, sul palco del Teatro Nuovo di Dogana di San Marino, Cristiano Malgioglio con le sue “incursioni”, La Rappresentante Di Lista e Senhit.

I giurati del San Marino Song Contest hanno avuto la possibilità di ascoltare oggi, nella sede Rai di via Asiago a Roma, i venti brani - proposti da artisti di sei Paesi europei - in concorso all'edizione 2025, che verranno presentati nella finale di sabato 8 marzo al Teatro Nuovo di Dogana. Chi vincerà rappresenterà la Repubblica di San Marino all'Eurovision Song Contest, in programma a Basilea dal 13 al 17 maggio.

Si è trattato di un preascolto propedeutico a una selezione più accurata e definitiva nella fase di gara. Per i bookmaker il favorito è il dj e produttore Gabry Ponte, reduce dal successo di Tutta l'Italia, sigla dell'ultimo festival di Sanremo, ma sono ben quotati anche Marco Carta, vincitore proprio del festival della canzone italiana nel 2009, e Bianca Atzei; tra le sorprese spiccano Boosta dei Subsonica e i ritorni sul palco di Silvia Salemi e Luisa Corna, oltre a Pierdavide Carone, fresco vincitore di Ora o Mai Più, lo show del sabato sera condotto da Marco Liorni su Rai1.

Ospiti della serata saranno Cristiano Malgioglio con le sue incursioni, La Rappresentante Di Lista e la cantante e performer Senhit, che vanta due partecipazioni all'Eurovision Song Contest nel 2011 e nel 2021.

Oltre alla selezione del vincitore, saranno assegnati Premio Eurovision, Premio della Critica, Premio San Marino Rtv Ludovico Di Meo e Premio Una Voce per San Marino. Presentato da Flora Canto e Francesco Facchinetti, il San Marino Song Contest 2025 andrà in onda in diretta tv e radio sabato alle 20.30 su San Marino Rtv, Radio San Marino, Rai Radio2 anche in Visual sul canale 202, RaiPlay, RaiPlay Sound e in Dab+ tramite il consorzio Media Dab. L'evento potrà essere seguito anche attraverso i nuovi canali Instagram e TikTok.

Un vero e proprio “Evento musicale” quello che proporrà la Repubblica di San Marino, con un cast internazionale, per aggiudicarsi il titolo di portabandiera della Repubblica all’Eurovision Song Contest 2025, Ecco gli artisti in gara:

Bianca Atzei (Italia) Besa (Albania) Boosta (Italia) Pierdavide Carone (Italia) Marco Carta (Italia) Vincenzo Capua (Italia) Luisa Corna (Italia) Curli (Svezia) Elasi (Italia) Haymara (Italia) King Foo (Slovenia) Paco (San Marino) Gabry Ponte (Italia) Questo e Quello (Italia) Silvia Salemi (Italia) Angy Sciacqua (Belgio) Taoma (Italia) Teslenko (Ucraina) The Rumpled (Italia) Giacomo Voli (Italia).



Prodotto e organizzato dalla Segreteria di Stato per il Turismo, Poste, Cooperazione, Expo, Informazione e Attrazione degli Investimenti Turistici della Repubblica di San Marino e da San Marino RTV, la Radiotelevisione della Repubblica di San Marino e Media Evolution di Denny Montesi, con la direzione artistica di Massimo Bonelli, il San Marino Song Contest 2025 sarà realizzato con il supporto di un prestigioso team di professionisti, che vedrà alla regia Cristiano D’Alisera, Annalisa Montaldo come autrice capo progetto, Marco Lucarelli alla direzione della fotografia, mentre la scenografia è affidata a Marco Calzavara.

La Giuria di qualità avrà una forte impronta “rosa”, tre quinti del totale, sarà composta da cinque firme del giornalismo, che assegnerà il Premio della Critica. A presiederla il critico musicale e giornalista di spettacolo Stefano Mannucci (Il Fatto), con lui l’inviata di Avvenire Angela Calvini, la vice capo degli spettacoli della agenzia AdnKronos Antonella Nesi, la giornalista de Il Tempo Carmen Guadalaxara (con un passato da speaker radiofonica) e Valerio Baroncini (vicedirettore Il Resto del Carlino).

I 5 giornalisti avranno il compito di valutare la proposta artistica più interessante e valida in valore assoluto e poi la qualità del brano e la performance live dell’artista. Dalla somma dei loro voti (da 1 a 10 per ciascuno) si otterrà una classifica che determinerà l’artista a cui verrà attribuito il Premio della Critica del San Marino Song Contest. E, come in tutti i Festival che si rispettano, sia i giurati del Premio della Critica, sia quelli del San Marino Song Contest (Luca De Gennaro “Presidente” - Critico musicale, Dj e conduttore radiofonico italiano; Roberto Sergio - Direttore Generale Rtv San Marino; Federica Gentile - conduttrice e autrice televisiva e radiofonica; Mario Andrea Ettorre – Direttore Marketing SIAE; Ema Stokholma - Scrittrice e conduttrice radiofonica a televisiva) hanno ascoltato i brani in anteprima.

