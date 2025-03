MUSICA San Marino Song Contest spopola sul web. Boom di visualizzazioni e interazioni sui social Oltre 83mila visualizzazioni su Raiplay, quasi sei milioni di visualizzazioni video sui social

​Il San Marino Song Contest 2025 ha registrato un notevole successo in termini di audience e interazioni digitali. Nella sola giornata dell'evento, si sono contate oltre 430.000 visualizzazioni complessive, suddivise tra fruizione lineare su San Marino RTV, RaiPlay, Radio 2 e RaiPlay2, e fruizione on demand su RaiPlay.​ Particolarmente rilevante è stata la fruizione on demand, con 83.000 visualizzazioni registrate nella giornata dell'8 marzo, posizionando il contest tra i primi 10 programmi più seguiti in questa modalità. La maggior parte di queste visualizzazioni proviene da dispositivi mobile.​

Anche sul fronte dei social media, l'evento ha riscosso un ampio consenso, totalizzando quasi 6 milioni di visualizzazioni video e 343.000 interazioni. Questi dati, forniti da Fanpage Karma (riferiti al periodo 16 gennaio - 9 marzo 2025), comprendono le piattaforme Facebook, Instagram, X, TikTok e YouTube, e gli account ufficiali di RaiRadio2, RaiPlay, RaiPlaySound, RaiItalia, San Marino RTV e San Marino Song Contest.​ Il contenuto più visto della serata, relativo alla vittoria di Gabry Ponte, ha raggiunto 1,7 milioni di visualizzazioni ed è stato realizzato da Rai Radio2.

