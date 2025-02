San Marino Song Contest: svelati i 20 finalisti della kermesse musicale

La corrispondenza di Francesca Biliotti che ha sentito il Dg Roberto Sergio

È stata presentata oggi al Palazzo della Radio di Roma la rosa dei 20 artisti che l’8 marzo si contenderanno la vittoria del San Marino Song Contest. L’evento, che si terrà alle 20:30, sarà condotto da Flora Canto e Francesco Facchinetti e promette di essere un grande spettacolo di musica e intrattenimento.

Gli artisti in gara

Tra i finalisti figurano nomi noti del panorama musicale italiano e internazionale:

Bianca Atzei (Italia)

Besa (Albania)

Boosta (Italia)

Pierdavide Carone (Italia)

Marco Carta (Italia)

Vincenzo Capua (Italia)

Luisa Corna (Italia)

Curli (Svezia)

Elasi (Italia)

Haymara (Italia)

King Foo (Slovenia)

Paco (San Marino)

Gabry Ponte (Italia)

Questo e Quello (Italia)

Silvia Salemi (Italia)

Angy Sciacqua (Belgio)

Taoma (Italia)

Teslenko (Ucraina)

The Rumpled (Italia)

Giacomo Voli (Italia)

Una giuria d’eccezione

A presiedere la giuria sarà Luca De Gennaro, critico musicale di spicco. Accanto a lui, esperti del settore come lo stesso Dg Roberto Sergio, Federica Gentile, Ema Stokholma e Mario Andrea Ettore. Un elemento di novità sarà la possibilità per il direttore artistico Massimo Bonelli di assegnare un bonus di 10 punti alla canzone che riterrà più idonea all’Eurovision Song Contest.

Uno spettacolo tra musica e intrattenimento

L’evento sarà diretto dal regista Cristiano D’Alisera e avrà una scenografia firmata da Marco Calzavara. Grande attesa per le incursioni speciali di Cristiano Malgioglio, che promettono di regalare momenti di ironia e spettacolo. Inoltre, saranno ospiti della serata La Rappresentante di Lista e Senhit, che si è collegata in diretta alla conferenza stampa.

Le dichiarazioni alla conferenza stampa

Durante la presentazione, il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati ha sottolineato l’importanza dell’evento: “Numeri importanti per un contest che non può che crescere”. Roberto Sergio, direttore generale di Rai e San Marino RTV, ha parlato di una “scommessa e di una collaborazione forte fra San Marino RTV e Rai”, mentre Flora Canto si è detta entusiasta: “Contentissima di questa opportunità. Sarà un mix tra musica, intrattenimento e qualche risata”.

Il direttore artistico Massimo Bonelli ha evidenziato il valore del concorso: “San Marino può essere la vedetta dell’Eurovision. Il contest può rappresentare la linea editoriale futura della competizione”. Bonelli ha anche presentato in anteprima il palco dell’evento, confermando l’attenzione ai dettagli scenici e all’innovazione.

Denny Montesi di Media Evolution ha svelato alcuni dati significativi: “Ventisei nazioni presenti nelle semifinali, con una crescita del 30% degli iscritti ai casting rispetto allo scorso anno. Grande affluenza di artisti spagnoli, in parte grazie all’effetto Nebulossa e Megara”.

Un evento social

Un ruolo cruciale sarà giocato dai social network. Roberto Sergio ha dichiarato: “I social sono fondamentali per questo contest. Gli artisti e i conduttori ci aiuteranno a far crescere l’impatto mediatico”. L’evento sarà quindi “garbatamente social”, puntando su una strategia di comunicazione efficace per coinvolgere il pubblico.

L’8 marzo si avvicina e l’attesa cresce: il San Marino Song Contest promette una serata all’insegna della grande musica e dello spettacolo.

Nel servizio Francesca Biliotti con il Dg Rai e San Marino Rtv Roberto Sergio