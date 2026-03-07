VERSO LO EUROVISION San Marino Song Contest: trionfano Senhit e Boy George. Roberto Sergio: "Un'edizione straordinaria" Grande successo per lo spettacolo condotto da Simona Ventura. Sul palco emergenti e big in gara, insieme a tanti super ospiti

Trionfo per Senhit al San Marino Song Contest. Con Superstar, brano in featuring con l'icona Boy George, batte tutti e per lei si aprono per la quarta volta le porte dello Eurovision. Una canzone dance con sonorità che viaggiano attraverso i decenni, carica, energica, con ballerini che scendono fino in platea durante la performance. "Superstar avrà il giusto palco - è stato il primo commento della cantante - soprattutto con la grande collaborazione di Boy George".

Alla serata hanno partecipato i Capitani Reggenti, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli. Uno show di successo, quello condotto da Simona Ventura, con tanta musica, tra emergenti e big. E gli attesissimi ospiti. Sul palco Tommy Cash che, oltre alla celebre Espresso Macchiato, ha presentato anche il nuovo singolo Figaro. E ovviamente Elettra Lamborghini. A Cristiano Malgioglio premio alla carriera. Ospite d'onore Al Bano che ha cantato i suoi grandi successi.

Federica Gentile presidente della giuria della finale. Tanti i riconoscimenti: alle Pellegrina Pibigas, con Il giorno che, il Premio Ludovico Di Meo. Premio della critica, dalla giuria di qualità, a Dolcenera con My Love che vince anche il premio Siae. Premio Titano Style a Rosa Chemical. E il premio Dreaming San Marino Song Contest va a Maya Azucena. Tra i protagonisti della serata proprio la giuria di qualità composta da Iva Zanicchi, Morgan e Red Ronnie.

"Ci siamo divertiti molto - afferma Iva Zanicchi -. Eravamo su questa balconata scomodissima e, da lì, abbiamo assistito alla serata, abbiamo ascoltato con attenzione le canzoni, voci bellissime, abbiamo votato il premio. Ma abbiamo anche mangiato, bevuto. Avevamo la piadina, ci portavano di tutto. Io un festival così non l'ho mai visto; è una meraviglia. Voglio tornare anche il prossimo anno". "Non esiste musica senza emozione - aggiunge Morgan - quindi abbiamo premiato la musicista che ha fatto la performance più emozionante, con un livello tecnico di grande altezza". "Dolcenera - dice Red Ronnie - è la più brava artista femminile che abbiamo in Italia, la più completa, dal vivo è strepitosa, si scrive la musica, si scrive i testi e se li produce".

Soddisfazione, terminato lo show, dal direttore generale di Rtv, Roberto Sergio, e dal segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati. Simona Ventura si dice già pronta per le prossime edizioni del contest e farà il tifo per Senhit a Vienna. "Una candidatura di questo genere - ha detto - è davvero importante". E si parla già dell'idea di prevedere il televoto il prossimo anno.

"Quest'anno è stata un'edizione veramente straordinaria - dichiara il dg Roberto Sergio - che ha avuto una grandissima eco e la avrà nei prossimi giorni. Una serata condotta magistralmente da Simona Ventura. Il pezzo che ha vinto è molto da Eurovision e a Vienna ci sarà Boy George fisicamente, perché in questi giorni era impegnato in America. Poi Rtv ha fatto un capolavoro; è stata una trasmissione perfetta".

"Siamo felici - aggiunge il segretario al Turismo, Pedini Amati - prima di tutto per il fatto che Sennit rappresenterà la Repubblica di San Marino a Vienna. Fatemi ringraziare chi ha gettato il cuore oltre l'ostacolo per arrivare a questi risultati: Roberto Sergio. Ovviamente con l'aiuto di tutto lo staff di Rtv, la RAI, le maestranze. Voglio ringraziarvi tutti. Ci abbiamo messo il cuore. San Marino spero che apprezzi questo nostro impegno".

Nel servizio le interviste a Senhit (vincitrice San Marino Song Contest 2026), Tommy Cash, Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi (giuria di qualità Smsc), Morgan (giuria di qualità Smsc), Red Ronnie (giuria di qualità Smsc), Roberto Sergio (direttore generale San Marino Rtv) e Federico Pedini Amati (segretario di Stato al Turismo)

