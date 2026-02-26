VERSO L'EUROVISION San Marino Song Contest: tutte le novità dell'edizione 2026, svelati i 10 "big" La giuria di qualità sarà composta da Iva Zanicchi, Morgan e Red Ronnie. Maddalena Corvaglia e Marco Carrara condurranno le semifinali, Simona Ventura la finalissima

Tante novità per il San Marino Song Contest 2026, nella conferenza stampa di oggi a Casa Sanremo, nel segno di una kermesse che cresce con un profilo sempre più internazionale e team di altissimo livello.

All’incontro con la stampa hanno partecipato il Direttore Generale Rai e Direttore Generale di San Marino RTV Roberto Sergio, il Segretario di Stato per le Telecomunicazioni Rossano Fabbri, il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati, la conduttrice e direttrice creativa Simona Ventura, il direttore artistico Massimo Bonelli e la co-conduttrice delle semifinali Maddalena Corvaglia.



Svelati i 10 Big in gara e i brani che presenteranno, che si contenderanno la finale con altri 10 artisti che emergeranno dalle semifinali:

- Andreas Habibi ft. AURA – All we need is love

- Dolcenera – My love

- Edward Maya ft. William Imola – Balla

- Inis Neziri – Aurora

- Kelly Joyce – Oh là là

- L’Orchestraccia – Cara madre mia

- Molella ft. Maxè – Fever

- Paolo Belli – Bellissima

- Rosa Chemical – Mammamì

- Senhit ft. Boy George – Superstar



Le novità organizzative

Confermata la conduzione della finale la e direzione creativa affidata a Simona Ventura, e la direzione artistica di Massimo Bonelli. Le semifinali saranno condotte da Maddalena Corvaglia e Marco Carrara. Svelato anche in anteprima anche il palco del Teatro Nuovo per la nuova edizione.

Quest'anno il San Marino Song Contest avrà una Giuria di qualità di alto livello composta da Iva Zanicchi, Morgan e Red Ronnie.

La Giuria della finale sarà composta da Federica Gentile, Roberto Sergio, Mario Andrea Ettorre, Massimo Zanotti e Beppe D’Onghia. Per le semifinali, la valutazione sarà affidata a Massimo Bonelli, Joseph Cauchi e Tomislav Štengl.

Svelato il team di produzione: la regia è affidata a Cristiano D’Alisera, la direzione della fotografia a Marco Lucarelli, gli autori sono Annalisa Montaldo, Celeste Papuli, Gabriele Di Marzo e Danila Lo Stumbo, la scenografia è firmata da Marco Calzavara, mentre comunicazione e grafica sono curate da Postilla.

Le semifinali verranno trasmesse il 4 e il 5 marzo. La finale sarà il 6 marzo, in diretta su San Marino RTV (canale 550), in streaming anche sul sito di RTV e su Raiplay.

LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE



