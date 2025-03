San Marino Song Contest, tutto quello che c'è da sapere

Il San Marino Song Contest si terrà l’8 marzo, in diretta tv e radio, per selezionare il rappresentante della Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest 2025, in programma a Basilea dal 13 al 17 maggio. Condotto da Flora Canto e Francesco Facchinetti, l’evento vedrà sfidarsi 20 artisti provenienti da sei Paesi europei.

Sarà trasmesso su San Marino RTV (canali 831 dtt, 520 Sky, 93 Tivùsat), Radio San Marino, Rai Radio2 in simulcast con la conduzione di Martina Martorano (anche in Visual sul canale 202), RaiPlay, RaiPlay Sound e in Dab+ tramite il consorzio Media Dab.

Ospiti della serata, sul palco del Teatro Nuovo di Dogana, Cristiano Malgioglio, La Rappresentante di Lista e Senhit. La produzione è curata dalla Segreteria di Stato per il Turismo con San Marino RTV e Media Evolution, direzione artistica di Massimo Bonelli. Il team include Cristiano D’Alisera alla regia e Marco Calzavara per la scenografia.

Oltre alla selezione del vincitore, saranno assegnati Premio Eurovision, Premio della Critica, Premio San Marino RTV Ludovico Di Meo e Premio Una Voce per San Marino. L’evento sarà seguito anche sui canali ufficiali Instagram (con l'hashtag #SanMarinoSongContest) e TikTok.



ARTISTI IN GARA (in ordine alfabetico):

Bianca Atzei (Italia) - Testacoda

Besa (Albani) - Tiki tiki

Boosta (Italia) - BTW

Vincenzo Capua (Italia) - Sei sempre tu

Pierdavide Carone (Italia) - Mi vuoi sposare?

Marco Carta (Italia) - Solo fantasia

Luisa Corna (Italia) - Il giorno giusto

CRL (Svezia) - Juliet

Elasi (Italia) - Lorella

Haymara (Italia) - Tómame las manos

KiNG FOO (Slovenia) - The Edge of the world

Paco (San Marino) - Until the end Gabry

Ponte (Italia) - Tutta l'Italia

Questo e quello (Italia) - Bella Balla

Silvia Salemi (Italia) - Coralli

Angy Sciacqua (Belgio) - “I”

Taoma (Italia) - NPC

Teslenko (Ucraina) - Storm

The Rumpled (Italia) - You Get Me So High

Giacomo Voli (Italia) - Ave Maria



Giuria San Marino Song Contest:

Luca De Gennaro (Presidente) - Critico musicale, Dj e conduttore radiofonico italiano

Roberto Sergio - Direttore Generale Rtv San Marino

Federica Gentile - conduttrice e autrice televisiva e radiofonica

Mario Andrea Ettorre – Direttore Marketing SIAE

Ema Stokholma - Scrittrice e conduttrice radiofonica a televisiva

Leggi il regolamento della Giuria





Comunicato stampa 4 marzo 2025

Sarà una giuria con una forte impronta "rosa", tre quinti del totale, quella di qualità, composta da cinque firme del giornalismo, che assegnerà il Premio della Critica al prossimo Sanmarino Song Contest in programma l'8 di marzo al Teatro Nuovo di Dogana. A presiederla il critico musicale e giornalista di spettacolo Stefano Mannucci (Il Fatto), con lui l'inviata di Avvenire Angela Calvini, la vice capo degli spettacoli della agenzia AdnKronos Antonella Nesi, la giornalista de Il Tempo Carmen Guadalaxara (con un passato da speaker radiofonica) e Valerio Baroncini (vicedirettore Il Resto del Carlino). I 5 giornalisti avranno il compito di valutare la proposta artistica più interessante e valida in valore assoluto e poi la qualità del brano e la performance live dell'artista. Dalla somma dei loro voti (da 1 a 10 per ciascuno) si otterrà una classifica che determinerà l'artista a cui verrà attribuito il Premio della Critica del San Marino Song Contest. E, come in tutti i Festival che si rispettano, sia i giurati del Premio della Critica, sia quelli del San Marino Song Contest (Luca De Gennaro "Presidente" - Critico musicale, Dj e conduttore radiofonico italiano; Roberto Sergio - Direttore Generale Rtv San Marino; Federica Gentile - conduttrice e autrice televisiva e radiofonica; Mario Andrea Ettorre – Direttore Marketing SIAE; Ema Stokholma - Scrittrice e conduttrice radiofonica a televisiva) avranno la possibilità di ascoltare in anteprima, martedì 4 marzo nella sede Rai di via Asiago, tutti e venti i brani in concorso. Un preascolto propedeutico a una selezione più accurata e definitiva nella fase di gara.







Comunicato stampa 7 febbraio 2025

Saranno Flora Canto e Francesco Facchinetti a condurre, il prossimo 8 marzo al Teatro Nuovo di Dogana, il San Marino Song Contest 2025, l’evento che seleziona il rappresentante della Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest, che si terrà dal 13 al 17 maggio a Basilea, in Svizzera. L’evento finale dell’8 marzo, prodotto e organizzato dalla Segreteria di Stato per il Turismo, Poste, Cooperazione, Expo, Informazione e Attrazione degli Investimenti Turistici della Repubblica di San Marino e da San Marino RTV, la Radiotelevisione della Repubblica di San Marino, con la direzione artistica di Massimo Bonelli, si avvarrà di un rinnovato e prestigioso team di professionisti, che vedrà alla regia Cristiano D’Alisera, Annalisa Montaldo come autrice capo progetto, Marco Lucarelli alla direzione della fotografia, mentre la scenografia sarà affidata a Marco Calzavara. Il Festival vedrà la partecipazione di 20 artisti, tra Emergenti e Big, in un’unica categoria, senza limitazioni di cittadinanza e di scelta della lingua nell’interpretazione del brano presentato per il concorso. A presiedere la giuria di questa edizione, che verrà resa nota prossimamente, sarà Luca De Gennaro, tra i critici musicali italiani più stimati e autorevoli, una garanzia di professionalità e sensibilità artistica per un evento che ha come scopo principale quello di selezionare il miglior artista in rappresentanza della Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest. Primi ad essere annunciati come Super Ospiti della serata, La Rappresentante di Lista. Il progetto formato dalla cantante, attrice e autrice Veronica Lucchesi e dal polistrumentista, autore e produttore Dario Mangiaracina si esibirà sul palco del Teatro Nuovo di Dogana, arricchendo il cast dell’evento. “L’annuncio di oggi – dice il Direttore Generale di San Marino RTV, Roberto Sergio – rappresenta solo la prima delle tante novità che sveleremo in avvicinamento all’8 marzo, verso un evento che già gode di una sua identità rinnovata e riconoscibile. Due nomi di alto livello alla conduzione, un impegno produttivo importante e, in campo, una squadra di professionisti dall’esperienza consolidata e qualità riconosciuta. Tutti elementi che costituiscono ottima premessa e garanzia per il successo del San Marino Song Contest con, all'orizzonte, l’ESC di Basilea”. “Il San Marino Song Contest - dice il Segretario al Turismo, Federico Pedini Amati – consolida la formula di “Una Voce per San Marino”, che funziona, anche per ritorno turistico e di immagine. Piena soddisfazione, verso l’8 marzo: per le novità nell'organizzazione, per la qualità di artisti e ospiti, per l'attenzione della stessa Rai nel rilanciare l’evento sui propri canali”. Dalla direzione artistica il commento di Massimo Bonelli: "Il San Marino Song Contest - dice - aspira a diventare un punto di riferimento per la musica innovativa europea: incubatore e trampolino di lancio per i talenti di tutto il continente. Lavoriamo per costruire un percorso che, da quest'anno e nelle prossime edizioni, possa offrire sempre più opportunità agli artisti partecipanti”. Sulle fasi di selezione interviene Denny Montesi di Media Evolution srl : “’Una voce per San Marino’ - dice - cresce anno dopo anno, con una sempre maggiore qualità. Per questa edizione, oltre 1100 iscritti e provini per 400 artisti da oltre 48 Paesi, con in testa Spagna e Paesi Scandinavi, consolidando internazionalità e prestigio. Alle semifinali saranno artisti da oltre 26 Paesi, in testa, Italia, Spagna e Regno Unito”. L’evento sarà trasmesso da San Marino RTV, Radio San Marino, Rai Radio2 anche in Visual sul canale 202, RaiPlay, RaiPlay Sound e in Dab+ tramite il consorzio Media Dab.