San Marino Teatro chiude la stagione con "Il Silenzio fa Tour": una novità nel panorama musicale

La musica si riprende le strade, il Paese, ritorna tra la gente. Uno spettacolo che ha il sapore di un altro tempo, tra le vie del centro storico di San Marino, e diventa una celebrazione collettiva.

La stagione di San Marino Teatro chiude con “Il Silenzio si fa Tour”, un progetto fuori dagli schemi che unisce la musica pop di Renzo Rubino con gli arrangiamenti della tradizione bandistica della sua Sbanda e della San Marino Concert Band: è la musica ad accompagnare il pubblico da Piazza Garibaldi, dove inizia lo show, al Teatro Titano, dove il concerto continua senza soluzioni di continuità. Un'esibizione che fa comunità e che diventa unica in ogni luogo in cui viene proposta. Una performance itinerante, un corteo musicale in cui la sua band dialoga in musica con quella del Titano.

Una novità nel panorama musicale della Penisola: un progetto che fonde mondi sonori differenti, dando vita a un connubio tra il “popolare” e il “pop”, capace di raccontare la musica come occasione di incontro e condivisione. Accompagnato da La Sbanda, in questa occasione composta da 10 musicisti, Rubino propone un’esperienza dal forte impatto visivo e sonoro, che affonda le radici nella tradizione delle feste di paese e la reinterpreta con l’energia della musica d’autore contemporanea.

