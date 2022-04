San Marino Teatro e San Marino United Artists: si chiude la rassegna con Betelgeuse, Elsa Mamafree Massari e Labiuse

San Marino Teatro: al Titano l’ultimo appuntamento della rassegna nata in collaborazione con San Marino United Artists che ha portato sul palco le eccellenze musicali sammarinesi in una carrellata di artisti che creano musica originale spaziando tra i generi. In scena Betelgeuse, Elsa Mamafree” Massari e Labiuse. Dalle sonorità new-wave post-punk all'arte dell'improvvisazione, fino alle influenze classiche, soul e techno proposte dalla cantautrice sammarinese che presenta “Peppermint”, primo album auto prodotto. Labiuse, voce apprezzata nel panorama internazionale, che è reduce dall'esperienza di Una voce per San Marino dove si è esibita, in gara, con i Miodio e Fabry come wild card sammarinese per la selezione all'Eurovision Song Contest di Torino.