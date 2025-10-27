TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
11:53 San Marino Teatro: inaugurata la nuova rassegna “A doppio filo, intrecci di parole tra palco e vita” 11:50 Danneggiato il mezzo di trasporto per disabili dell'ASSM 11:37 Okaka, gol pesante: il Ravenna vince a Piancastagnaio (0-1) 10:17 Manovra, il ministro Salvini continua ad attaccare le banche 10:06 Dreaming San Marino Song Contest: al via le iscrizioni per i casting 08:28 Acque nere nel Torrente San Marino, i cittadini di Gualdicciolo chiedono interventi e verifiche 07:59 Tre escursionisti soccorsi dopo essersi persi al buio nel Forlivese 07:38 Argentina: Milei vince le elezioni contro i pronostici. Trump si congratula
  1. Home
  2. News
  3. Cultura

San Marino Teatro: inaugurata la nuova rassegna “A doppio filo, intrecci di parole tra palco e vita”

Appuntamento aperto dall'attrice Isabella Ragonese, nato con l'intento di avvicinare il pubblico ai processi creativi, alle esperienze e alle storie di chi vive l'arte nella quotidianità.

di Giacomo Barducci
27 ott 2025

Si è aperto al Teatro Titano il ciclo di incontri condotti dal regista e attore Fabrizio Coniglio “A doppio filo – intrecci di parole tra palco e vita”. Rassegna aperta dall'attrice Isabella Ragonese, che nasce con l'intento di avvicinare il pubblico ai processi creativi, alle esperienze e alle storie di chi vive l'arte nella quotidianità.

Ogni appuntamento della rassegna occasione per conoscere da vicino artiste e artisti in un dialogo che intreccia vita e creazione. Al centro delle conversazioni esperienze, emozioni e scelte che hanno dato origine a canzoni, libri e film. Nei prossimi appuntamenti la rassegna ospiterà Paola Turci, Giorgio Marchesi, Francesco Motta, Ermal Meta e Cristina Comencini.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cultura