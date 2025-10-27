San Marino Teatro: inaugurata la nuova rassegna “A doppio filo, intrecci di parole tra palco e vita”

Si è aperto al Teatro Titano il ciclo di incontri condotti dal regista e attore Fabrizio Coniglio “A doppio filo – intrecci di parole tra palco e vita”. Rassegna aperta dall'attrice Isabella Ragonese, che nasce con l'intento di avvicinare il pubblico ai processi creativi, alle esperienze e alle storie di chi vive l'arte nella quotidianità.

Ogni appuntamento della rassegna occasione per conoscere da vicino artiste e artisti in un dialogo che intreccia vita e creazione. Al centro delle conversazioni esperienze, emozioni e scelte che hanno dato origine a canzoni, libri e film. Nei prossimi appuntamenti la rassegna ospiterà Paola Turci, Giorgio Marchesi, Francesco Motta, Ermal Meta e Cristina Comencini.







