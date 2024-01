GIORNATA DELLA MEMORIA San Marino Teatro ricorda la Shoah: al Titano in scena lo spettacolo “Pigmalione” Scritto da Giacomo Ferraù e Giulia Viana, è ispirato alla vera storia di Kurt Gerron, regista ebreo a cui il Terzo Reich commissionò un documentario su Terezin

“Pigmalione”, interpretato da Giacomo Ferraù (che lo ha anche scritto insieme a Giulia Viana), va in scena al Teatro Titano martedì 30 gennaio alle ore 21.00.

Lo spettacolo è ispirato alla vera storia di Kurt Gerron, un regista ebreo a cui il Terzo Reich commissionò un documentario su Terezin. Terezin era un campo di concentramento vicino Praga e Kurt uno dei prigionieri. Un documentario sulla vita del ghetto-modello. Un film che doveva dare una versione assolutamente falsa della realtà sulle condizioni di vita nei campi di concentramento. Per organizzare l’inganno e rendere tutto verosimile, le SS ordinarono ai prigionieri di “abbellire” il ghetto e di ‘metterlo in ordine’: furono creati giardini, si dipinsero le case, addirittura sugli edifici vennero poste finte insegne di scuole e teatri. Furono gli stessi Ebrei a lavorare al film propagandistico come attori, comparse e scenografi.

Uno spettacolo che si interroga sul rapporto tra verità ed arte.

Nel video qualche anticipazione da Giacomo Ferraù, autore e interprete dello spettacolo

