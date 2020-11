San Marino Teatro si arrende: stop a tutti gli spettacoli

San Marino Teatro si arrende e sospende tutti gli spettacoli che erano in programma sul Titano. La decisione, presa dopo una lunga riunione finita nel tardo pomeriggio, maturata alla luce delle restrizioni in vigore attualmente nelle Regioni che confinano con la Repubblica di San Marino, passate in zona arancione da ieri e per via di una attuale precarietà che rende difficile la pianificazione e l'organizzazione degli appuntamenti.

Una situazione che ha spinto gli Istituti culturali, che pochi giorni fa avevano annunciato che avrebbero ripreso gli spettacoli della Stagione 2019/2020 sospesi da febbraio, ad un sofferto dietrofront. Tutti gli spettacoli sono stati rinviati a data da destinarsi.