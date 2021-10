FILATELIA San Marino terra di francobolli: la Repubblica è ancora un'autorità nel mondo della filatelica

La produzione filatelica di San Marino prosegue surclassando la crisi: anche quest'anno sono stati stampati diversi nuovi francobolli, per celebrare festività, anniversari e i grandi successi sportivi del 2021. Anche nel mondo del collezionismo, quello dei francobolli è un settore unico nel suo genere: possono essere raggruppati per nazione, categoria, tematica e ogni combinazione possibile. In questo universo San Marino si colloca come una realtà importantissima, che continua a stampare nuovi francobolli. Sicuramente dagli anni '90 c'è stata una flessione, però i collezionisti non sono scomparsi, anzi continuano ad andare a caccia delle nuove uscite e dei pezzi che ancora mancano alla loro raccolta. Passione che coinvolge meno i giovani, più attirati dal collezionismo delle monete. San Marino resta quindi un punto di riferimento in grado di attirare persone ad ogni nuova uscita.

Nel video l'intervista a Amelia Salvatori, dell'Ufficio filatelico e numismatico

