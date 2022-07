San Marino Tolkien Fest: il raduno fantasy torna sul Titano

Magia, cinema e solidarietà. Da questa sera fino a domenica 10 luglio, l'universo di Tolkien prende vita con "Il raduno - San Marino Tolkien Fest". Proiezioni serali della trilogia del Signore degli Anelli, un'area dedicata ai giochi da tavolo a tema fantasy. Poi, al calar del sole, musica celtica, birra e menù a tema per le serate di Festa Hobbit. E per i fan dei libri, tavole rotonde, presentazioni, approfondimenti e panel letterari. Un'occasione per raccogliere fondi da destinare ai profughi ucraini rifugiati e alle famiglie sammarinesi colpite dalla pandemia e dalla crisi economica. L'evento, alla sua settima edizione, ha attirato turisti da tutta Italia.

Nel video le interviste a Marzio Morganti (Segretario Associazione Titania) e Federico Pedini Amati (Segretario di Stato al Turismo)



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: