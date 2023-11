NUMISMATICA San Marino torna a emettere monete d'oro

San Marino torna a emettere monete d'oro.

Poste San Marino torna a proporre una moneta in oro a distanza di tre anni dall’ultima emissione. Dal prossimo 30 novembre sarà disponibile una moneta da 20 euro in oro Fior di conio brillante (BU) 999‰ dedicata alle “Relazioni San Marino-Italia” del peso di un quarto di oncia (7,776 g); caratteristiche che rappresentano una novità rispetto ai requisiti delle monete d’oro realizzate in passato: le nuove monete saranno emesse con purezza pari a 999 millesimi ed un peso espresso in unità di misura riconosciuta in tutto il mondo.

Avrà una tiratura limitata in 750 esemplari. Il rovescio della moneta realizzata dall’artista Sandra Deiana trae ispirazione dalle classicheggianti ed eleganti iconografie dell’Italia e di San Marino sotto sembianze femminili che lo scultore Enrico Saroldi modellò a inizio anni ’30 del ‘900 per le nuove monete da 5 lire in argento e per la medaglia dedicata all’inaugurazione della ferrovia Rimini-San Marino.

Sarà in vendita al prezzo di 560 euro.

