San Marino, torna “La Via in Festa”: arte, musica e street food in centro

Sabato 14 giugno, a partire dalle ore 17, Via Gino Giacomini si trasformerà in un vivace palcoscenico a cielo aperto per l’attesissimo evento “La Via in Festa”, promosso con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo. Tra cucina di strada, birra artigianale, dolci, artisti di strada, spettacoli dal vivo, gonfiabili e letture per bambini, l’iniziativa promette divertimento e intrattenimento per tutta la famiglia.

Da non perdere anche il laboratorio creativo SMIAF e il concerto jazz del Serena Krall Duo, che accompagnerà l’inaugurazione del nuovo Colombaia City Garden.

Per facilitare l’accesso all’evento, la Segreteria ha annunciato che il Parcheggio n.9 sarà gratuito per i residenti sammarinesi dalle ore 16.00 alle 2.00, con ingresso da Via Napoleone Bonaparte.