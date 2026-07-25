San Marino torna nel Medioevo: tra fuoco, balestrieri e cortei prende vita la grande rievocazione

Nel video l'intervista a Federico Pedini Amati Segretario di Stato per il Turismo

Giochi di fuoco, combattimenti scenici e atmosfere d'altri tempi. Ha preso il via San Marino Antiqua – Leggende e Storie del Titano, la manifestazione che trasforma il centro storico della Repubblica in un grande palcoscenico medievale. Dopo l'anteprima, il programma entra nel vivo con il taglio del nastro ufficiale e un fitto calendario di appuntamenti distribuiti tra piazze, contrade e antiche fortificazioni. Per tutta la giornata il pubblico potrà assistere a cortei storici, esibizioni di sbandieratori e tamburini provenienti da diverse città italiane, spettacoli di giullari, danze medievali, oltre a momenti dedicati alla musica popolare.

Cuore della manifestazione è la Cava dei Balestrieri, dove i visitatori possono mettersi alla prova con il tiro con la balestra e dove, andrà in scena il Palio del 70° Anniversario della Federazione Balestrieri Sammarinesi, la tradizionale gara di tiro con la balestra antica all'italiana. Un evento che non nasce per caso: dietro le quinte ci sono mesi di preparazione e di lavoro per dare vita a un'esperienza capace di riportare il pubblico indietro nel tempo, tra storia, tradizioni e spettacolo.

Non mancano le attività pensate per coinvolgere il pubblico. Il mercato medievale ospita artigiani e mercanti con prodotti ispirati alle antiche tradizioni, mentre è possibile assistere a dimostrazioni di antichi mestieri, cimentarsi nei giochi storici e scoprire come si viveva nel Medioevo. Per immergersi completamente nell'atmosfera della manifestazione è anche possibile noleggiare un costume d'epoca e vivere l'evento da protagonista. Tanta l’attesa per il gran finale con il Torneo della Libertà, la giostra dei tamburini e la finale del Campionato Italiano Assoluto di Arco Storico, che assegnerà il Collare di San Marino e il titolo di Campione dei Campioni.

Nel video l'intervista a Federico Pedini Amati Segretario di Stato per il Turismo







