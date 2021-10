RAI1 San Marino tra i nomi della ghigliottina ne "L'Eredità" ma la campionessa non indovina

C'era anche il Titano nel gioco finale de "L'Eredità', il quiz preserale di Rai1. Nelle cinque definizioni della 'Ghigliottina' infatti c'era anche San Marino, insieme a 'Aria'; 'Romani'; 'Rabbia' e 'Nannì'. La campionessa arrivata in fondo nella puntata di ieri ha però risposto "Rosso" mentre la definizione era "Castelli". Non riuscendo ad aggiudicarsi i 90 mila euro che era riuscita a salvare. E' stato poi lo stesso conduttore, Flavio Insinna, a spiegare che la Repubblica è divisa proprio in Castelli.

