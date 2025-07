San Marino, traguardo prestigioso: il Coe riconosce "i cammini di San Francesco" tra gli Itinerari Culturali Le celebrazioni domani a Roma, alla presenza del Ministro alla Cultura Giuli

Il turismo religioso è un modo diverso di viaggiare, rappresenta un'opportunità di crescita, di ricerca interiore, regalando a chi lo vive una profonda esperienza spirituale. Attrae anche chi non è credente perché offre la possibilità di scoprire natura, cultura e se stessi. San Marino ci ha creduto, ha seminato ed oggi raccoglie i frutti: i percorsi del "Consorzio I cammini di San Francesco - Saint Francis Ways" sono stati riconosciuti dal Consiglio d'Europa come Itinerari Culturali.

Un traguardo straordinario che ne eleva l'importanza, inserendoli a pieno titolo tra le eccellenze europee.

“Saint Francis Ways – spiega Pietro Berti, consulente Turismo della spiritualità - è la memoria francescana e culturale di questa associazione italiana che però ha un collegamento in tutto il mondo e anche con San Marino. Tant'è vero che dal 2022, con un congresso fatto qui sul Titano, siamo vicepresidenti. E' stato un grande sforzo perché questa associazione per due volte non era stata riconosciuta negli itinerari culturali del Consiglio d'Europa e invece a maggio di quest'anno, con una votazione anche abbastanza intensa e con sforzi legati anche alle missioni del nostro personale diplomatico, abbiamo dato il nostro contributo perché venga appunto riconosciuta Saint Francis Ways, che collega tutte le realtà francescane del Franciscan Heritage, con Santuario della Verna e Assisi con San Marino”.

Domani, a Roma, un convegno al Ministero della Cultura, alla presenza del Ministro Alessandro Giuli, celebrerà questa conquista. “Saranno invitati il presidente Paolo Giulietti che è Vescovo di Lucca, la direttrice Raffaella Rossi e tutti i collaboratori. Saremo presenti anche noi come vicepresidenti per dimostrare l'impegno che c'è stato in questo riconoscimento europeo”.

Il Segretario Federico Pedini Amati dà merito del successo anche al Tavolo di Coordinamento del Turismo Religioso, che da anni – sotto suo forte impulso - coordina eventi ed iniziative, oltre a promuovere artigianato ed espressioni artistiche legate alla spiritualità. Piccoli oggetti realizzati dalle Adoratrici Perpetue saranno in vendita alla Corte dei Mestieri, la bottega dell'artigianato e delle tradizioni che aprirà i battenti il 10 luglio in centro storico.

“C'è una linea che è accompagnata da immagini legate alla nostra pinacoteca – racconta Suor Maria Gloria Riva, superiora delle Monache dell'Adorazione eucaristica –. Servono proprio per diffondere come San Marino è stato realizzato e guardato nel tempo. I portachiavi, piuttosto che non altri prodotti, li realizziamo noi graficamente ma prendendo un'immagine sacra già presente nel museo. Altri invece sono disegnati proprio da noi, io in particolare avendo fatto fumetti mi sono un po' sbizzarrita nel rappresentare la figura di San Marino per piccoli e grandi, perché il fumetto piace a tutti, raggiunge, è molto simpatico, e si riesce anche a raccontare cose come la questione dell'orso che pochi conoscono, anche per far conoscere la figura di questo Santo che in fondo ha avuto un rapporto anche con gli animali molto particolare, e questa capacità di accendere la fiamma della libertà e della pace, oggi così tanto necessaria”.



