San Marino: tutti gli eventi del weekend ferragostano, dal jazz alle leggende del folk

Cava dei Balestrieri

Un'atmosfera suggestiva e, a tratti, magica, quella ricreata dal sax di Dan Kinzelman al Passo delle Streghe, con una performance in cui l'artista esplora i limiti del corpo e della mente. Kinzelman, uno dei nomi più quotati del jazz in Italia, è in grado di creare passaggi sonori continui, eseguiti grazie a speciali tecniche di respirazione: una proposta affascinante che ha coinvolto il pubblico dell'Ace Jazz Festival in un luogo spettacolare del centro storico. Gli Orsi propongono un nuovo folk. Il cantante Stefano Pagliarani, anche alla chitarra e alla tastiera, Stefano Bonato all'organetto e percussioni e Davide Fabbri alla tromba e percussioni partono dall'immaginario della tradizione popolare e arrivano agli strumenti contemporanei. Nella loro proposta anche un viaggio per immagini tratto dal mondo cinematografico.

Cinema che tornerà questa sera alla Cava dei Balestrieri alle 21,30 con la proiezione di “Quo Vado?”, film con Checco Zalone, per la rassegna Copertina. E dopo lo spettacolo domenicale del tardo pomeriggio, alle ore 21 gran finale per San Marino Goodbye: al Bruno Reffi il giornalista Roberto Chiesa intervisterà Riccarda Casadei, figlia di Secondo Casadei, in un viaggio dei ricordi nella carriera di uno dei maestri simbolo del folk romagnolo.