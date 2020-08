San Marino: una moneta "Pro Iss" per rendere omaggio agli eroi Covid

Una moneta da 10 euro in cupro-nichel, coniata in via straordinaria, per rendere omaggio agli eroi della pandemia. E' stata autorizzata dal Congresso di Stato e vedrà la luce nel mese di settembre. Le prime anticipazioni già circolano nei siti di numismatica. Nel rovescio della medaglia, scrive l'Ufficio Filatelico e Numismatico, è raffigurata un’infermiera che prende per mano un’anziana paziente, entrambe con la mascherina. Sullo sfondo a destra è riportata la Prima Torre di San Marino, mentre il valore così come lo stemma sono riportati nel dritto della medaglia.

Proprio San Marino, per prima nell’area euro e forse al mondo, ha deciso di rendere omaggio ai medici, infermieri, volontari con un’emissione numismatica dedicata, ovviamente “fuori programma” rispetto a quanto previsto per il 2020. La medaglia è prevista in 20 mila esemplari. E sarà seguita anche da alcuni emissioni filateliche il cui ricavato andrà proprio all'Ospedale di Stato.