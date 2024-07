San Marino - UNESCO: presentato il calendario di eventi per le celebrazioni

le interviste ad Andrea Belluzzi e Vito Testaj

"Iniziamo celebrando con una serie di eventi ed iniziative ricchissima - evidenzia il Segretario di Stato alla Cultura Andrea Belluzzi - con i nostri musei di stato e le attività musicali con Sara Jane Ghiotti sabato e il concerto della nostra Banda Militare domenica 7 in chiusura della giornata UNESCO".

Eventi, aggiunge Belluzzi, che rappresentano valori culturali, di democrazia ed identità di un paese che attraverso il diritto, la conoscenza e la propria cultura è entrato a far parte a pieno titolo di un organizzazione così importante come l'UNESCO. Tra gli appuntamenti anche l'inaugurazione, il 6 luglio, della mostra “Tra storia e memoria. Incunaboli a San Marino” alla Pinacoteca San Francesco. In mostra 32 antichi volumi esposti insieme per la prima volta.

"È una mostra che sottolinea una sinergia e collaborazione fra gli Istituti Culturali e l'Università di San Marino, quindi la Biblioteca di Stato e la Biblioteca Universitaria - afferma Vito Testaj, responsabile arti performative Istituti Culturali - e che credo possa essere molto interessante per chiunque voglia vederla perché contiene delle particolarità storiche difficili da vedere in altri contesti".

Nel servizio le interviste ad Andrea Belluzzi (Segretario di Stato Cultura) e Vito Testaj (Responsabile arti performative Istituti Culturali)