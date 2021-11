STAGIONE TEATRALE San Marino United Artists: partita la rassegna musicale al Teatro Titano Ieri sera il primo dei 6 appuntamenti in programma che rientrano nell'ambito della stagione teatrale di San Marino Teatro

Una sorta di microfestival con protagoniste tre giovani band sammarinesi: Nova, Turbetto e Nondiregatto, ha inaugurato ieri sera la rassegna di San Marino United Artists. Il progetto rientra tra le proposte della stagione teatrale di San Marino Teatro, per una rassegna che porterà sul palco le eccellenze musicali sammarinesi creando musica originale dai generi più disparati.

In totale sei i concerti i calendario: il prossimo appuntamento il 30 novembre con l'esibizione di Monica Hill, per la prima volta con un concerto intero in solo a San Marino. L'8 marzo poi una serata dedicata interamente alla festa della donna.

Nel servizio l'intervista a Paolo Macina (San Marino United Artists)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: