GIUBILEO VIRTUALE San Pietro in AI per Minecraft Per il Giubileo 2025 la Basilica di San Pietro diventa digitale in AI, intelligenza artificiale, anche su Minecraft come in un videogioco didattico

Il tempio reale della cristianità aperto al mondo in virtuale, e in tutti gli spazi anche quelli generalmente non accessibili (cupola o sotterranei), per mezzo della fotogrammetria e della IA applicate alla scansione vido-foto-cinematica nel rispetto del patrimonio culturale e religioso. “Gemello digitale” della Basilica petrina in versione dettagliata per chiunque voglia farsi un 'giro' nella storia con l'ausilio della Fabbrica di San Pietro, della Microsoft, e di Iconem. 400mila fotografia con droni e laser: scansione totale giubilare. Una esperienza profonda sulla storia dell'edificio che comprende anche due mostre su “Pétros”. Da gennaio sarà disponibile una ricostruzione per videogiochi Minecraft: linguaggio del tempo per comunicare la fede.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: