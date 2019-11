STORIA DEL CINEMATOGRAFO Sangue al circo: 30 anni fa il primo horror di Jodorowsky In sala d'essai santarcangiolese l'associazione DOGVILLE porta in prima visione sul territorio la copia restaurata e sottotitolata del film del 1989 scritta con l'autore cileno da Roberto Leoni e Claudio Argento

Storia di Felix cresciuto in un circo... Padrone di tutto e tutti è il padre Orgo infedele e ubriacone. Tutto intorno a loro un mondo idolatrico e surreale in cui convivono nella malattia mentale bambini e mostri. 30 anni dopo SANTA SANGRE di Alejandro Jodorowsky (autore negli anni 70 di EL TOPO e LA MONTAGNA SACRA) è ancora un lungometraggio horror impossibile da definire; entrato nella storia del cinema per le scelte stilistiche e la sperimentazione dei linguaggi fantastici. Sfrenato e barocco nella sceneggiatura propone una galleria di mostri che sul grande schermo ha fatto scuola. Un film macabro dove per la prima volta si fa del sincretismo religioso un tratto di humor nero. Nel cast del lungometraggio i figli del cineasta cileno di scuola francese, Axel e Adan, interpretano il ragazzino pazzo figlio di circensi insieme alla ragazza messicana, in epoche diverse.

Intervista con Roberto Leoni Cineasta e Sceneggiatore del film



