Sanità e accesso alle cure: in un libro di due docenti UniRsm i modelli per misurare le disuguaglianze

Un evento straordinario come la pandemia da Covid-19 ha fatto emergere, a livello internazionale, una serie di problemi legati alle condizioni sociali ed economiche delle persone e alla questione dell'accesso alle cure. E' uno dei temi del libro Le disuguaglianze di salute e le politiche socio-sanitarie, di Pietro Renzi e Alberto Franci, docenti del corso di laurea in Ingegneria gestionale dell'Università di San Marino. Volume presentato in udienza dai Capitani Reggenti, Oscar Mina e Paolo Rondelli. Lo studio di Renzi e Franci, ha sottolineato la Reggenza, è una testimonianza del “prezioso contributo” che il lavoro scientifico può portare alle politiche socio sanitarie e non solo, con l'obiettivo di “eliminare o almeno cercare di limitare le disuguaglianze”.

Nel servizio, le interviste a Pietro Renzi (docente Università San Marino), Roberto Ciavatta (segretario di Stato Sanità) e Andrea Belluzzi (segretario di Stato Istruzione e Cultura)

