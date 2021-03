Sanremo 2021: 11 milioni davanti alla tv per la prima serata nel festival più complicato di sempre

Partita l'edizione di Sanremo più complicata di sempre. Sono stati 11 milioni 176 mila, pari al 46.4%, i telespettatori che hanno seguito su Rai1 la prima serata. Amadeus la apre all'insegna della consapevolezza: "Quest'anno il cuore batte più forte dell'anno scorso", ammette all'ingresso sul palco. Poi lancia un appello per la liberazione di Patrick Zaki, studente 29enne dell'Università di Bologna recluso da un anno in Egitto. Fiorello parla alle poltrone. Irama a rischio esclusione dalla gara dei Big per la positività di un suo collaboratore. Sul palco Achille Lauro show, Bertè ricorda la violenza sulle donne e Ibrahimovic detta le regole.