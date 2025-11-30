MUSICA Sanremo 2026: annunciati i 30 big. Conti: "Tanta varietà e molti esordi"

Sanremo 2026: annunciati i 30 big. Conti: "Tanta varietà e molti esordi".

Carlo Conti ha svelato in diretta al Tg1 delle 13.30 la lista dei 30 Big che saliranno sul palco del Festival di Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio al Teatro Ariston e in onda su Rai 1, Radio2 e RaiPlay.



Nel cast figurano Tommaso Paradiso, Chiello, Serena Brancale, Fulminacci, Ditonellapiaga, Fedez e Marco Masini, Leo Gassmann, Sayf, Arisa, Tredici Pietro, Sal Da Vinci, Samural Jay, Malika Ayane, Luchè, insieme a Raf, Bambole di Pezza, Ermal Meta, Nayt, Elettra Lamborghini, Michele Bravi, J-Ax, Enrico Nigiotti, Maria Antonietta e Colombre, Francesco Renga, Mara Sattei, LDA e Aka7, Dargen D’Amico, Levante, Eddie Brock e Patty Pravo. Conti annuncerà invece i titoli dei brani il 14 dicembre, durante la serata di Sarà Sanremo in diretta dal Casinò di Sanremo su Rai 1.

Il direttore artistico ha sottolineato la grande eterogeneità del cast: “C’è tantissima varietà, un grandissimo fermento musicale che dimostra come la musica italiana sia in continua evoluzione. Ci sono molti esordi, qualche conferma e tanti sapori diversi”. La selezione è arrivata dopo aver esaminato circa 300 proposte: “270 nomi non sono rientrati, trenta sì. Ringrazio le case discografiche, major e indipendenti, per avermi messo in difficoltà”.

Conti auspica che anche questa edizione sia “fortunata come lo scorso anno” e che le canzoni scelte “restino nel tempo, riempiano le classifiche e diventino parte della nostra colonna sonora”. I brani, anticipa, “sono divertenti, alcuni faranno riflettere, altri ballare: l’obiettivo è accontentare tutti gli spettatori che vivono Sanremo come una partita della Nazionale”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: