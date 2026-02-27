MUSICA Sanremo 2026, nella terza serata al top Arisa, Sayf, Luchè, Serena Brancale e Sal Da Vinci

Si chiude il cerchio delle esibizioni dei 30 Big in gara: dopo i primi 15 artisti saliti sul palco mercoledì, nella terza serata del Festival di Sanremo è stato il turno degli altri 15. Una serata decisiva che completa il quadro delle performance prima del rush finale.

A decidere la top five senza ordine di piazzamento è stata la Giuria delle Radio. A entrare nella cinquina sono Arisa, Sayf, Luchè, Serena Brancale e Sal Da Vinci. Un risultato che orienta gli equilibri in vista dell’ultima serata.

Il risultato finale deriverà dalla somma dei voti raccolti nelle prime tre serate e di quelli della finalissima, al netto della serata delle cover. Un meccanismo che rende determinante ogni esibizione e mantiene alta la suspense fino all’ultimo voto.

Sul palco del Teatro Ariston, accanto a Carlo Conti, co-conduttrici e ospiti della serata sono state Laura Pausini e la top model Irina Shayk, insieme al comico Ubaldo Pantani. Quest’ultimo ha scherzato nei panni di Lapo Elkann, con il compito di “disturbare” ironicamente il conduttore. Un momento di leggerezza che ha spezzato il ritmo serrato della gara.

Tra i momenti più significativi della serata, la finale delle Nuove Proposte: a vincere è stato Nicolò Filippucci, che conquista il titolo con il brano Laguna. Un successo che consacra il giovane artista come una delle rivelazioni di questa edizione.

Standing ovation per Mogol, premiato con il premio alla carriera. Autore di oltre 1.700 canzoni depositate alla SIAE e milioni di dischi venduti nel mondo, rappresenta una delle firme più autorevoli della musica italiana. L’omaggio dell’Ariston ha celebrato una carriera lunga oltre sei decenni.

Super ospiti internazionali Alicia Keys ed Eros Ramazzotti, protagonisti di un intenso duetto su L’Aurora, uno dei brani più amati del repertorio del cantautore romano. Ramazzotti ha poi celebrato i 40 anni dalla vittoria tra i Campioni con Adesso Tu, mentre Alicia Keys ha emozionato il pubblico al pianoforte con Empire State of Mind, omaggiando Sanremo e infiammando il Teatro Ariston.

