Sanremo al via: ovazione per Mattarella, all'Ariston anche il SdS Pedini Amati Alle 18.40 la seconda puntata di Salotto Sanremo, talk show con Vittoriana Abate

Sanremo al via: ovazione per Mattarella, all'Ariston anche il SdS Pedini Amati.

Marco Mengoni è in testa a classifica (sulla base del voto della sala stampa) della serata di apertura del festival di Sanremo, durante la quale si sono esibiti i primi quattrodici cantanti in gara: oltre a Mengoni, Elodie, Coma_Cose, Ultimo, Leo Gassmann, Mara Sattei, Colla Zio, Cugini di Campagna, Mr. Rain, Gianluca Grignani, Ariete, gIANMARIA, Olly e Anna Oxa. Pubblico dell'Ariston in piedi per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che insieme alla figlia Laura ha seguito la prima serata del festival. Omaggio ai 75 anni della Costituzione, con l'inno nazionale intonato da Gianni Morandi e l'intervento di Roberto Benigni che cita anche il padre del presidente della Repubblica, Bernardo, padre costituente. Chiara Ferragni sul palco, di spalle, con la scritta "pensati libera" sulla stola bianca, dedicata alle donne.

All'Ariston presente alla seconda serata anche il Segretario al Turismo Federico Pedini Amati, su invito di Al Bano. Il Segretario di Stato sfrutterà l’occasione per sviluppare i rapporti con il mondo della musica in funzione dei futuri progetti turistici sammarinesi e dell’edizione 2023 di “Una voce per San Marino” che vede il cantante pugliese in veste di Presidente della giuria. "La Repubblica di San Marino sempre più spesso sta ospitando eventi musicali rilevanti che la portano ad essere riconosciuta e riconoscibile dagli artisti oltre che dagli appassionati - ha detto Pedini Amati - e l’obiettivo è quello di proseguire ancora con l’organizzazione di concerti e spettacoli che abbiano valenza turistica. Sarò a Sanremo anche per sviluppare ulteriormente questo settore. Inoltre, nella Capitale della Musica sosterremo Play2give e Nazionale Cantanti in un’iniziativa benefica che permetterà di promuovere e far conoscere la Repubblica di San Marino. Possiamo anche annunciare che il progetto, che sicuramente regalerà visibilità e immagine a San Marino, verrà ripetuto domenica 23 aprile nelle Piazze del nostro bellissimo centro Storico alla presenza di molti artisti".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: