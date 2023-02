Sanremo: c'è anche San Marino alla kermesse canora con Mara Verbena e Kiwanis Club

Mara Verbena e le sue creazioni floreali sono tornate al Festival della Canzone Italiana. Ha infatti curato la creazione degli arredi floreali e dei bouquet donati ai protagonisti del Gran Gala della Stampa del Festival di Sanremo, svoltosi al Victory Morgana Bay. Insieme a Mara Verbena altri due professionisti della Associazione Floricoltori e Fioristi Italiani (Affi) Tony Trentini e Francesco Andronaco. Un premio speciale è stato consegnato dal sindaco di Sanremo Alberto Biancheri a una delle voci più belle e apprezzata della canzone italiana, Giorgia. Alla cantante è stato consegnato anche il gagliardetto del Kiwanis Club San Marino. Nella città ligure infatti sono presenti con la Luogotenente Mihaela Anghel e le socie Biancamaria Toccagni e Alessandra Mussoni. Il Club ha consegnato il riconoscimento anche a Paola Pezzolla, Maurizio Salvadori, Tony Verona, Vincenzo Russolillo e Pippo Balistreri.

Il Gran Gala della Stampa, è stato organizzato per l’undicesimo anno consecutivo Dall’Associazione No Profit Cultura & Comunicazione in Partneship con Sanremo inthe World e con i patrocini di Comune di Sanremo, assessorato al Turismo, Casino Municipale, RAI Liguria, con la direzione artistica del giornalista torinese Ilio Masprone. Hanno condotto la serata Marino Bartoletti giornalista scrittore e Luana Ravegnini.