Sanremo: Carlo Conti lancia il San Marino Song Contest dal palco dell'Ariston

Simona Ventura e Carlo Conti

Nel corso della terza serata del Festival di Sanremo, Carlo Conti ha lanciato ufficialmente l’appuntamento con il San Marino Song Contest, ricordando il legame sempre più stretto tra la kermesse italiana e la selezione del Titano per l’Eurovision Song Contest.

Il conduttore ha salutato Federica Gentile (in giuria) e Simona Ventura, che condurrà l'evento, ricordando l'appuntamento con la finale in onda venerdì 6 marzo sul canale di San Marino RTV e visibile anche su RaiPlay.

Conti ha inoltre ricordato che anche San Marino manderà un proprio rappresentante all’Eurovision, mentre il vincitore del Festival rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2026. Tra il pubblico di Sanremo presenti, oltre al Direttore Generale Rai e San Marino RTV Roberto Sergio, il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati e il Segretario di Stato alle Telecomunicazioni Rossano Fabbri.

Ieri, da Casa Sanremo, l'annuncio di tutte le novità della nuova edizione del San Marino Song Contest, fra cui i 10 big che parteciperanno alla finale.








