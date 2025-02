75ESIMA EDIZIONE Sanremo: è la sera delle cover, sentiamo i cantanti in gara La nostra inviata al festival Maria Letizia Camparsi

Arriva la serata delle cover e la nostra inviata a Sanremo ha incontrato alcuni dei cantanti in gara in questa 75esima edizione del Festival. "Stasera sarà una bellissima opportunità" dicono i Coma_Cose e a proposito dei cuoricini che invadono i social "È pazzesco il mondo contemporaneo". "Stiamo ognuno di noi portando le proprie canzoni preferite dei tempi - dice Rkomi -. Purtroppo ne avevamo solo una a disposizione e abbiamo dovuto scegliere. Ad Achille Lauro, rappresentante di San Marino all'Eurovision Song Contest 2022, abbiamo chiesto cosa dobbiamo aspettarci per questa sera "Il finimondo, il finimondo. Elodie è un'artista che oltretutto vive le canzoni. Devo dire che è anche come me, proprio coinvolta".

Sentiamoli

