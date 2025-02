Sanremo già da record: i cantanti sfilano per le strade della città

Nel video le interviste a i The Kolors e Settembre

Buona la prima per Carlo Conti che batte Amadeus negli ascolti della prima serata, anche se ora si calcolano con una formula diversa e più ampia: 65,3% di share. Sale l'attesa per stasera. I co-conduttori sono Bianca Balti, top model che ha detto: "Non sono qui per fare la malata di cancro, ma per dimostrare l'amore per la vita". Cristiano Malgioglio ci farà divertite assieme a Nino Frassica. Abbiamo già visto un siparietto in conferenza stampa, dov'è partita una gara di stile sul guardaroba.

Stasera si esibiscono 15 big su 29. Il voto sarà 50% televoto e 50% giuria radio. In apertura le semifinali delle Nuove Proposte, con le sfide a due tra i quattro finalisti: Vale Lp e Lil Jolie con Maria Tomba, e Settembre con Alex Wyse. Votano tutte le giurie. Per loro poi a maggio una grande occasione: il Sanremo Giovani World Tour con diverse date in Nord America.

Super ospite Damiano David. Dopo la vittoria con i Maneskin nel 2021, torna da solista. Sul palco anche la pattinatrice Carolina Kostner. Ritmo più blando con meno cantanti e più ospiti.

Come ogni Sanremo gli ultimi saranno i primi: si inverte allora l'ordine di esibizione.