SANREMO '25 Sanremo già da record: i cantanti sfilano per le strade della città Attesa per la seconda serata del Festival della Canzone Italiana

Buona la prima per Carlo Conti che batte Amadeus negli ascolti della prima serata, anche se ora si calcolano con una formula diversa e più ampia: 65,3% di share. Sale l'attesa per stasera. I co-conduttori sono Bianca Balti, top model che ha detto: "Non sono qui per fare la malata di cancro, ma per dimostrare l'amore per la vita". Cristiano Malgioglio ci farà divertite assieme a Nino Frassica. Abbiamo già visto un siparietto in conferenza stampa, dov'è partita una gara di stile sul guardaroba.

Stasera si esibiscono 15 big su 29. Il voto sarà 50% televoto e 50% giuria radio. In apertura le semifinali delle Nuove Proposte, con le sfide a due tra i quattro finalisti: Vale Lp e Lil Jolie con Maria Tomba, e Settembre con Alex Wyse. Votano tutte le giurie. Per loro poi a maggio una grande occasione: il Sanremo Giovani World Tour con diverse date in Nord America.

Super ospite Damiano David. Dopo la vittoria con i Maneskin nel 2021, torna da solista. Sul palco anche la pattinatrice Carolina Kostner. Ritmo più blando con meno cantanti e più ospiti.

Come ogni Sanremo gli ultimi saranno i primi: si inverte allora l'ordine di esibizione.

