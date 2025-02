Sanremo: le emozioni, le speranze e le innovazioni nelle voci dei protagonisti

Le interviste a Brunori Sas, Joan Thiele, Serena Brancale, Alex Wyse e Shablo.

Tutto pronto per la terza serata del festival di Sanremo 2025. Ospiti speciali i Duran Duran, che proporranno un medley anni ‘80, e Iva Zanicchi, premiata alla carriera. Sul palco con Carlo Conti, Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. Si esibiranno i 14 Big, giudicati da Televoto e Giuria delle Radio, con l’annuncio dei cinque più votati. Sarà proclamato anche il vincitore delle Nuove Proposte. Previsti un collegamento con la nave Amerigo Vespucci e l’esibizione di Ermal Meta dal Suzuki Stage. La nostra Maria Letizia Camparsi ha raccolto le voci dei protagonisti.

Il pubblico ti ama per poesia e raffinatezza, quanto studio c'è dietro? Brunori Sas: Ma non c'è studio, c'è un'attitudine, c'è forse il desiderio di raccontare anche un altro modo di cantare le canzoni che magari in questo periodo storico era un po' in modo poetico e se vuoi anche intimo in contesti super esposti, quindi sono contento di questo.

So che nel tuo testo insomma ci sono emozioni, anche tu ti sei emozionata scrivendo? Joan Thiele: Sì, moltissimo perché è un pezzo che affronta la paura, affronta le idee, insomma ci sono tante cose che racconto in questo brano.

Il sogno di esibirti all'Ariston con tua sorella? Serena Brancale: "Beh, è una grande emozione perché è una pianista, è una musicista competente, però in tutto c'ho anche mia sorella, quindi vedo questa figura che regge benissimo il suo ruolo, ma è Nicole. Anima e core insieme? Anima e core insieme, non la guardo durante le performance perché mi emoziona tantissimo, infatti quando Carlo dice dirige l'orchestra io rimango dritta e non guardo mai.

Le emozioni per questa sera? Alex Wyse - finalista Nuove Proposte: "Tantissime emozioni, non so che altro dire, sono pieno di gioia. E se vinci che succede? Se vinco, succede che vinco e sono contentissimo e niente non vedo l'ora.

Rosa carica per i duetti? Rose Villain: "Non vedo l'ora".

Finalmente un po' di rap. Shablo: Finalmente no? Ci voleva? Ho sentito, c'è molto afro, c'è anche Joshua che viene da Rimini, noi siamo di San Marino, un po' di Romagnolo. Tra l'altro no, lui è proprio vicinissimo a San Marino in realtà, lui c'è di Rimini, però c'è un paesino tra San Marino e Rimini, non ricordo esattamente, è lui di là, quindi penso che ci vedremo presto. Com'è portare un po' di rap nella festival della canzone italiana che ha delle tradizioni magari un po' lontane? E' bellissimo, comunque prima dicevamo che è una bella novità perché finalmente possiamo portare qualcosa senza comunque annacquarlo con un pop, magari come è stato fatto in passato, cercare di portare qualcosa nel spirito originale ci riempie di orgoglio.