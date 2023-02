Sanremo: pacco con proiettili trovato nei pressi dell'Ariston. Mengoni trionfa alla serata cover

Il festival di Sanremo si avvia a conclusione dopo una serata preceduta da qualche tensione per il ritrovamento nei pressi del teatro di una borsa con proiettili, forse polvere da sparo e una specie di miccia, comunque non in grado di nuocere. Oggi è in progamma una riunione della sicurezza in Prefettura, mentre l'evento è proseguito come da programma.

La serata dedicata alle cover ha visto primeggiare Marco Mengoni, in testa anche alla classifica generale, con il Kingdom Choir. Ieri sera anche un ricordo delle foibe. Stasera la finale, nel corso della quale sarà letto un messaggio del presidente ucraino Zelensky. "Io avrei preferito che Zelensky fosse stato presente a Sanremo", ha dichiarato la premier Giorgia Meloni, spiegando di aver "apprezzato" la scelta del presidente ucraino di inviare poi la lettera. "A scegliere la modalità dell'intervento è stato lo stesso Zelensky", replica Amadeus. "Da parte della Rai è stata garantita massima libertà al presidente, questa è sempre stata la posizione dell'azienda e dell'amministratore delegato", conferma il direttore dell'Intrattenimento di prime time, Stefano Coletta, garantendo che l'intervento "non salterà": "Il testo non è ancora arrivato, domani (oggi ndr) vi daremo notizie certe".