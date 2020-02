“Sanremo Radiotutti” vota i vincitori, domani il verdetto

Giornata decisiva per la redazione di RadioTutti, coinvolta in un appuntamento unico, in occasione del Festival di Sanremo. “Una giuria davvero speciale” che oggi si è ritrovata negli studi di San Marino RTV per stilare una propria classifica e individuare quelli che secondo loro saranno i vincitori di questa 70esima edizione del festival. Hanno riascoltato tutti i brani dei “big” in gara, attribuendo per ciascuno un punteggio personale. Podio canoro speciale, che verrà reso noto domani mattina in diretta alle 10.30 su Radio San Marino, nonché divulgato sulle pagine Facebook di San Marino RTV e di Radio San Marino. Un progetto coinvolgente per la redazione di RadioTutti, coordinata da Anna Gaspari e da Irol, in collaborazione con il servizio Disabilità e Assistenza Residenziale dell'ISS.



I più letti della settimana: