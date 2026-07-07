EVENTI ROMAGNA SantarcaFestivalCinquanta6: l'inizio 56^ edizione del SANTARCANGELO FESTIVAL in pieno svolgimento fino al 12 luglio dal titolo DEEP PRESSURES: musica, performance e politica, ambiente e diritti contro tutte le guerre

La tensione del conflitto sviluppa la guerra delle circostanze: DEEP PRESSURES coinvolge l'umano a partire dalla violenza domestica e individuale sul lavoro. La persona soffre nel profondo combattendo se stessa e gli altri senza l'armonia che è dell'arte (politica e riflessione: resistenza). Le chitarre abrasive e il basso creativo della band di DAVIDE AMATI disegnano l'ironia del tempo. Hussein e Nur Garabli condividono le pratiche del movimento sui corpi palestinesi separati in un territorio che esalta le differenze dentro il conflitto con Israele. La lettone Jana Jacuka usa la voce per denunciare l'esistente. San Marino apre agli spazi del festival con alcune repliche performative sul territorio.

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