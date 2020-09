ROMAGNA IN LAGUNA Santarcangelo 2050: da festival a festival “Notti veneziane” quest'anno ha dedicato al “50 - SANTARCANGELO FESTIVAL” uno spazio al rapporto teatro, arti visive e musica, per le Giornate degli Autori alla Biennale Venezia 77

Il docu-art sul mezzo secolo del Santarcangelo Festival realizzato da Mellara e Rossi con MAMMUT FILM su corpi (pièce e performance) e spettacoli racconta la rassegna teatrale dagli anni 70 al 2020. Al Lido e in Laguna un ponte ideale tra Venezia e la cittadina riminese creato dai 2 fondatori del Teatro della Polvere nel loro continuo rileggere lo spettacolo con gli strumenti audiovisivi e cinematografici. Materiali in parte inediti tratti dagli archivi storici romagnoli insieme a Rai Teche e Cineteca di Bologna. Ci fu il teatro politico e Dario Fo poi le compagnie e il Terzo Teatro dell'attore fino al Festival delle arti. Santarcangelo è uno specchio inusuale ma significativo della rappresentazione scenica e creativa di piazza non solo italiana che Venezia ha voluto onorare dopo 50 anni.

