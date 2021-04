"Santarcangelo 2050" finisce a luglio 2021

La città aperta del teatro anche quest'anno si presta al festival sperimentale “mutaforme, meduse, cyborg e specie compagne”, ultimo atto del cinquantesimo - dicono i curatori. Progetto partito nel 2020 con tanti stop pandemici e cambiamenti di programma causa la dimensione pubblica e partecipativa della manifestazione santarcangiolese. Mutamento e ibridazione continui secondo la filosofia scelta da CASAGRADE-NICOLO' guiderà anche il finale della gestione MOTUS. 10 giorni tra piazze, cinema, calli e spazi teatrali che toccheranno tutte le discipline delle arti performative: musica, cinema, recitazione, pittura, scenografia e poesia. Apertura l'8 luglio con il documentario già presentato a Venezia 2020 e libro commemorativi su SANTARCANGELO 2050, il cinquantenario dello storico festival. Programma e sezioni speciali in BESTIARI FANTASTICI dei continenti lontani. INTELLIGENZA ARTIFICIALE con il visual e le tecniche video. INTERAZIONI intorno al cinema e i 30 anni di MUTONIA. Area per giovani artisti in NUOVE ALLEANZE politiche con la comunità (villaggio temporaneo ecosostenibile) in chiave post pandemica di sopravvivenza creativa.

fz.