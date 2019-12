Santarcangelo cineforum: Storia di "Una bugia vera" tra Cina e States

"Farewell - Una bugia buona"

LULU WANG ha una solida cultura produttiva americana e sa lavorare con la sua equipe e lo staff cinematografici (sino-statunitensi: tra due set in due continenti) con la creatività e il rispetto giusti nei confronti della famiglia cinese e americana. Il film ha questo fascino, che solo negli States puoi percepire: l'occidente visto da oriente ma con gli occhi di una americana asiatica con famigliari sparsi in America, Cina e Giappone. La storia è basata e dichiarata su “UNA BUGIA VERA” RIGUARDO al fine vita... la morte della nonna paterna NAI NAI (centro sentimentale e di vita di figli e nipoti amatissima dalla protagonista BILLI WANG (la rapper AWKWAFINA) l'americana...). FAREWELL - CONGEDO è una 'DRAMEDYINDIE' ironica (il commiato: l'addio finale visto da due diverse prospettiva): una BUGIA BUONA secondo i famigliari orientali, un INGANNO sociale (il numeroso gruppo di consanguinei inventa un matrimonio vero del cugino per dare l'ultimo saluto a Nonna NAI) per la giovane artista immigrata di seconda generazione, venuta apposta da NYC, è uno sbaglio! . Tutto verosimile, quindi, anche la morte non fa paura è “parte di un tutto” con qualcosina in più se vista da una cinoamericana...

fz