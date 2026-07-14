Santarcangelo e Fuyao University: l'accordo internazionale per la cultura e l'arte

Un ponte culturale e commerciale lungo migliaia di chilometri, che unisce la Romagna al cuore della Cina. Santarcangelo si conferma capitale internazionale delle note con l’accordo strategico tra la Fuyao University e la Stradivari International Music Academy.

"Incominceremo a portare sia in Cina che poi dalla Cina all'Italia diversi musicisti, diversi artisti e non si parla solamente di musica e arte ma si parla anche potenzialmente della promozione del territorio stesso", ha detto Luca Stradivari, Presidente Stradivary Academy.

Uno slancio globale che non dimentica l’anima locale: il Summer Festival 2026. Quattordici concerti di altissimo livello, quasi tutti gratuiti, che dal 31 luglio al 23 agosto ridisegneranno la mappa sonora della città, dal Teatro Lavatoio alla Rocca Malatestiana. Il fulcro del progetto è ambizioso: un nuovo teatro d'opera all'interno del campus cinese di Fuzhou, vetrina permanente del nostro melodramma che ospiterà artisti, docenti e studenti dell'accademia. L'imprenditore e filantropo Cao Dewang ha guidato una delegazione istituzionale proprio a Santarcangelo, facendo base alla Rocca Malatestiana prima di volare alla Cambridge University.

Nelle parole dell'imprenditore cinese, il senso profondo dell'operazione: fondere l'innovazione tecnologica con la sensibilità umanistica, per uno sviluppo economico che non trascuri l'arte e sappia attrarre talenti da tutto il mondo. I risvolti pratici? Festival internazionali tra la Romagna e l'Oriente, masterclass, coproduzioni e pacchetti di turismo culturale di alto profilo. L'appuntamento clou in Romagna è fissato per il 23 agosto con il concerto finale della Camerata Stradivari. Poi, il futuro dell'accademia parlerà (anche) cinese.

Nel video, le interviste a Filippo Sacchetti, sindaco di Santarcangelo, Luca Stradivari, Presidente Stradivary Academy e Cao Dewang, imprenditore e filantropo







