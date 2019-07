SANTARCANGELO FESTIVAL 49

Santarcangelo Festival, l'intervista con LISA GILARDINO

Dal 5 al 14 luglio il 49° Santarcangelo Festival conclusione del triennio della direzione artistica di Eva Neklyaeva e Lisa Gilardino. Spazi pubblici e in luoghi particolari della città in proposte innovative della scena artistica internazionale. Teatro, danza, lirica e musica oltre al cinema e alle arti performative in piazze e calli del centro storico. Una programmazione articolata sperimentale e di comunità in prospettiva contemporanea. Tra fantascienza, mitologia e sport, con una appendice d'apertura al Multieventi di San Marino tra Festival del Teatro e Notte Rosa con la Festa dei Dragoni tra 5 e 6 luglio la sera in piscina. Per 2 settimane ogni giorno tra Lavatoio, Sferisterio e Supercinema, le CREAZIONI dei teatri da tutta Europa. Le altre sezioni in spazi vari vanno dall'ATTIVARE IL TERRITORIO alle NARRAZIONI ALTERNATIVE con i performer che costruiscono la realtà sul campo tra la gente. Sarà la coreografia ad abitare e creare lo spazio pubblico voluti dalla direzione artistica insieme ai sindaci di Rimini e Santarcangerlo. Tra ricerca e formazione il festival conferma la sua vocazione alla cura della comunità e alla rappresentazione per i ragazzi. La notte il live musicale, quest'anno all'insegna dell' “UNPLAGGED”, in concerti e conferenze popolari.

fz

Intervista con LISA GILARDINO Co-direttore artistico SANTARCANGELO FESTIVAL