Sara Astolfi étoile del Titano

Sara Astolfi, di appena 12 anni, vince il terzo posto, su oltre 400 ballerini, provenienti da tutto il mondo, al Premio Internazionale della Danza di Rieti . Il concorso, nato nel 1991, è stato trampolino di lancio per étoile in tutto il mondo. Sara Astolfi, allieva della scuola Artedanza San Marino, si è aggiudicata con la variazione solista de “Il Talismano”, l'accesso al galà finale vincendo il terzo premio nella categoria allievi ed il premio al merito “Elisabetta Terabust”, nonché una borsa di studio per la scuola di danza del Teatro dell'Opera di Roma per la prossima estate.