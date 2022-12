MUSICA Sara Jane Ghiotti & Gershwin quintet in Concerto a Copenaghen Prima volta all'estero per il gruppo che ha fatto il tutto esaurito nella chiesa di San Matteo

Sara Jane Ghiotti & Gershwin quintet in Concerto a Copenaghen.

Il tour musicale del gruppo Sara Jane Ghiotti&Gershwin quintet si è esibito la scorso 1° dicembre per la prima volta all'estero a Copenaghen. L'invito ad esibirsi è arrivato dalla prestigiosa Sankt Annæ Gymnasium di Copenhagen, una scuola superiore dove la musica e, in particolare, la pratica del canto hanno un ruolo fondamentale nella formazione degli studenti.

Il gruppo ha scelto di presentare il programma musicale, intitolato “La vie in blue”: un percorso musicale dedicato alle figure di George Gershwin e di Édith Piaf. Il concerto è si svolto nella forma di una doppia performance, in sinergia con una realtà danese molto importante come quella del Coro Ritmico del Sankt Annæ Gymnasium di Copenhagen, che vanta oltre 80 giovani presenze e un programma di canzoni che spaziano dal jazz alla world music.

La bellissima chiesa di San Matteo era al completo con i suoi 200 posti, in un’atmosfera calda e accogliente, in pieno spirito natalizio.

